Luis Miranda teria mostrado áudio de conversa a deputados para "mandar recado a Bolsonaro"

O encontro do deputado Luis Miranda e seu irmão Luis Ricardo Miranda com Jair Bolsonaro foi gravado pelo parlamentar, segundo a empresa Arko Advice e parlamentares edit

247 - Segundo a empresa de comunicação Arko Advice, parlamentares teriam ouvido trechos do áudio que o deputado Luis Miranda (DEM) teria gravado na reunião com Jair Bolsonaro. O rumor se espalhou pelas casas legislativas.

Miranda, que denunciou prevaricação de Bolsonaro no escândalo de corrupção na compra pelo Ministério da Saúde da vacina Covaxin, estaria tentando "mandar um recado" ao governo de que ele teria provas do que declarou à CPI da Covid.

Segundo nota da Arko Advice, “os parlamentares da oposição, convencidos da existência do áudio traçam uma estratégia com dois objetivos: 1- levar à divulgação do áudio, que, dizem, pode comprometer não só Ricardo Barros, mas outros aliados de Bolsonaro; 2- forçar o presidente a se pronunciar sobre o assunto”.

Mais cedo nesta sexta-feira, 9, o deputado Paulo Pimenta (PT) afirmou que o encontro do deputado Luis Miranda e seu irmão Luis Ricardo Miranda com Jair Bolsonaro foi gravado pelo parlamentar.

Na reunião, os irmãos Miranda alertam Bolsonaro sobre irregularidades no contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, e Bolsonaro cita o seu líder na Câmara, Ricardo Barros (PP), como o responsável pelas suspeitas de corrupção.

"Conversa de Bolsonaro com irmãos Miranda foi gravada. São 50 minutos de muita informação e baixaria. Próximos dias prometem", escreveu Paulo Pimenta pelo Twitter.

Além de Ricardo Barros, também teriam sido mencionados na conversa outros dois chefes do Centrão: presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Ciro Nogueira, ambos do PP.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.