Luiz Fux afirma saber de onde partiu a conspiração para impedir sua eleição à presidência do STF

O ministro Luiz Fux afirmou que sabe a origem do movimento no STF para impedir sua eleição como presidente do Tribunal: "Eu sei bem de onde isso saiu e posso assegurar que não há uma maioria no Supremo dedicada a evitar minha eleição" edit

247 - O ministro Luiz Fux afirmou que sabe a origem do movimento no STF para impedir sua eleição como presidente do Tribunal: "Eu sei bem de onde isso saiu e posso assegurar que não há uma maioria no Supremo dedicada a evitar minha eleição."

A reportagem do portal Uol lembra que "na semana passada, a mesma revista publicou, na coluna 'Radar', que uma ala de ministros do STF tentava desqualificar Luiz Fux e inviabilizar a sua nomeação. Pela tradição de rodízio da corte, que leva em conta o tempo de casa dos ministros, caberá a ele ser o sucessor de Dias Toffoli no cargo ao final do ano."

A matéria ainda sublinha que "a indisposição veio à tona em janeiro, durante o recesso do STF, quando o presidente da Corte, Dias Toffoli, e o ministro Luiz Fux emitiram decisões conflitantes sobre a implantação do juiz de garantias. Após Toffoli prorrogar por seis meses (até julho) o prazo para a implementação do juiz de garantias, Fux, que é relator das ações, suspendeu por tempo indeterminado a sua criação."