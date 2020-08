Luiz Fux se declara impedido para julgar caso de impeachment de Witzel

O ministro do STF, Luis Fux, relator do processo sobre o impeachment do governador do Rio Wilson Witzel (PSC-RJ) no Supremo Tribunal Federal (STF),declarou-se impedido para atuar no caso edit

247 - O ministro do Supremo, Luiz Fux, divulgou um despacho em que se declara impedido de julgar o caso do impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele disse: “declaro a minha incompatibilidade para julgamento do presente feito, nos termos do art. 277 do Regimento Interno do STF”

A reportagem do jornal O Globo destaca que “Fux relatou a amigos que deixaria o caso. A justificativa apresentada pelo ministro é que ele não queria entrar em disputas envolvendo seu próprio estado.”

A matéria ainda acrescenta que “os advogados de Witzel, Ana Basílio e Manoel Peixinho, afirmaram que "aguardam com serenidade a redistribuição da reclamação no STF" e que "estão confiantes que o rito a ser adotado pela Alerj observará a Lei 1079/50 e a Constituição Federal"

