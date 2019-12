Luiz Fux será o relator de processo de associações de magistrados contra juiz de garantias

Alinhadas com Sergio Moro, a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) entraram com ação no STF contra a medida sancionada por Jair Bolsonaro que cria a figura do juiz de garantias edit

Da revista Fórum – O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado nesta sexta-feira (27) relator da ação movida pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) contra a medida sancionada por Jair Bolsonaro que cria a figura do juiz de garantias, tirando a responsabilidade do julgamento de juízes que acompanham processos.

O recesso do Poder Judiciário pode fazer com que o ministro Dias Toffoli se responsabilize pela decisão, já que é o responsável pelo plantão. Porém, como o assunto não é considerado urgente, a decisão deve mesmo ficar com Fux, que é alinhado a Lava Jato e ao ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, que criticou a sanção da medida em meio ao pacote anticrime proposto por ele.

