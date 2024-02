Lula: "a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil"

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta semana que a Vale, e todas as empresas brasileiras, devem seguir o pensamento do governo para o desenvolvimento do país. O chefe de Estado disse que a mineradora não usa minas que têm "há mais de 30 anos" e vem perdendo na concorrência para empresas australianas.

"A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Ela não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. As empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro", disse Lula ao jornalista Kennedy Alencar durante entrevista exibida pela RedeTV.

"A Vale está vendendo mais ativo do que produzindo o minério de ferro. E ela está perdendo o jogo para algumas empresas australianas. Queremos é ter uma nova política mineral", acrescentou.

O Conselho de Administração da Vale está dividido sobre a recondução de Eduardo Bartolomeo para a presidência da empresa. O mandato dele acaba em maio e o governo Lula pode emplacar outro nome para a estatal.

