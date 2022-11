Lula almoça com Pacheco, presidente do Senado, em dia de agendas com chefes dos Poderes

Mais cedo, Lula esteve com Arthur Lira. O presidente eleito ainda terá reuniões com a presidente do STF e o presidente do TSE edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), almoça nesta quarta-feira (9) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PDD-MG), na Residência Oficial da Presidência do Senado.

Mais cedo, Lula esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para falar, entre outros temas, sobre a aprovação da PEC da Transição, que visa abrir espaço extra no Orçamento da União de 2023 para bancar o pagamento do Auxílio Brasil - ou Bolsa Família - de R$ 600.

Lula ainda tem encontros marcados para esta quarta-feira (9) com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.

