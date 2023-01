Lula após reunião com Tarcísio e outros governadores: 'vou trabalhar para todos'

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta quarta-feira (11) que a importância das articulações com os governos estaduais para o crescimento socioeconômico do País. "Conversei hoje com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf. Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo", escreveu o petista no Twitter. Tarcísio integra o Republicanos, que apoiou Jair Bolsonaro (PL).

Um dos objetivos das reuniões de Lula com governadores neste começo de mandato é colocar em prática estratégias de enfrentamento a mobilizações favoráveis a um golpe. No último domingo (8), bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF).

>>> Dino mantém Força Nacional em Brasília até dia 19 para evitar novos atos do terrorismo bolsonarista

Cerca de 1.500 pessoas chegaram a ser presas - e 599 foram liberadas, mas, de acordo com o governo, elas continuarão sendo investigadas.

Na última segunda-feira (9), Lula teve uma reunião com governadores para discutir medidas de enfrentamento aos atos terroristas. Também ficou decidido que o presidente e os chefes de Executivos estaduais terão um encontro no dia 27 de janeiro para dar continuidade às principais obras de infraestrutura no País.

