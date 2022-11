Lula chega a Brasília nesta terça para reunião com chefes dos Poderes e para ampliar base de apoio do novo governo

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se reunir com os presidentes do Supremo, do Senado e da Câmara edit

247 - Após dias de descanso na Bahia e reuniões em São Paulo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarca na noite desta terça-feira (8) em Brasília, para se juntar à equipe de transição do governo que trabalha em Brasília.

A partir de quarta-feira (9), segundo o jornal O Globo, Lula fará uma série de reuniões, a começar com os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

"Além de dar tom de institucionalidade à visita, Lula irá se apresentar como um presidente da República que irá estimular o diálogo e a harmonia entre os poderes. O presidente também pedirá pessoalmente apoio dos chefes do parlamento na aprovação de ajustes no Orçamento de 2023 que permitam que a inclusão de despesas que contemplem promessas de campanha de Lula, como a continuidade do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil em janeiro e o reajuste do salário mínimo acima da inflação", diz a reportagem.

Nos bastidores, Lula deve dialogar para terminar de compor sua equipe de transição e ampliar a base de apoio de seu futuro governo no Congresso Nacional.

Na semana que vem, Lula viaja ao Egito, para participar da COP 27 (27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas).

