Lula chega ao CCBB, sede do gabinete de transição do novo governo

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília por volta das 10h15 desta quinta-feira (10). É a primeira vez que ele visita o local desde que o gabinete de transição do novo governo federal foi instalado no prédio.

Nas imagens foi possível ver Lula chegando ao CCB acompanhado da futura primeira-dama, Janja, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

Na agenda de Lula consta um encontro com parlamentares aliados e, segundo o Metrópoles, com o relator do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (MDB-PI).

"O petista pretende debater a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Transição, que garante a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, que voltará a se chamar Bolsa Família, e o aumento real do salário mínimo, além de outras promessas de campanha", diz o site.

