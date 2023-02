Lula critica Bolsonaro em mensagem ao Congresso e defende democracia

Apoie o 247

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em mensagem enviada ao Congresso Nacional, dizendo que os Três Poderes não permitirão que aventuras autoritárias prosperem no país. Lula destacou duas atuações elogiáveis do Congresso nos últimos meses, ao aprovar a PEC que garantiu o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 fora do teto de gastos e também na resposta firme aos atos golpistas de 8 de janeiro.

“A segunda [iniciativa] foi a reação célere, firme e determinada aos atos terroristas de 8 de janeiro. O Senado e a Câmara se levantaram contra a barbárie cometida em tentativa de golpe e deram claro recado juntos que os Três Poderes da República jamais permitirão que qualquer aventura autoritária prospere”, afirmou.

O presidente não compareceu ao Congresso Nacional para a cerimônia de reabertura dos trabalhos legislativos nesta quinta-feira, 2, no plenário da Câmara dos Deputados. Por isso, a mensagem foi levada pelo ministro Rui Costa (Casa Civil), enquanto o texto foi lido pelo deputado Luciano Bivar (União Brasil).

