Lula critica dedução com gasto em saúde no Imposto de Renda e defende reforma tributária

De acordo com o presidente eleito, "precisamos pensar em uma reforma tributária para ver se a gente consegue corrigir um pouco as injustiças centenárias que tem nosso País" edit

Apoie o 247

ICL

Por Isabel Versiani e Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (13) as deduções com gastos em saúde no Imposto de Renda, numa possível indicação de que seu governo poderá propor mudanças no benefício, que favorece a classe média, em uma reforma tributária.

Em fala durante cerimônia de encerramento dos trabalhos da equipe de transição, Lula afirmou que enquanto os mais pobres têm dificuldade de acesso a tratamentos mais especializados, ele próprio realiza anualmente uma série de exames e pode fazer o abatimento das despesas no Imposto de Renda, o que classificou como uma "contradição".

"Portanto quem está pagando o tratamento que nós temos é o pobre que não tem direito nesse país, é o pobre que não tem especialista, é o pobre que não tem plano de saúde. É por isso que nós precisamos pensar em uma reforma tributária para ver se a gente consegue corrigir um pouco as injustiças centenárias que tem nosso país", afirmou Lula.

A possibilidade de dedução das despesas médicas no IR é alvo de críticas de especialistas, que argumentam que o benefício custa caro para o governo e não favorece os mais pobres, mas o corte da possibilidade de abatimento é visto como medida altamente impopular entre a classe média.

Às vésperas do segundo turno das eleições deste ano, o governo Jair Bolsonaro negou que proporia mudanças nas deduções com saúde e educação, atribuindo a divulgação de notícias nesse sentido a "petistas" dentro do governo visando minar as chances de reeleição do presidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.