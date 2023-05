Lula determina liberação de emendas após conversa com Lira em meio a PL 2630

As emendas parlamentares somam R$ 6,5 bilhões para a Câmara e R$ 3,5 bilhões para o Senado edit

247 - Após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a liberação de emendas parlamentares para as duas Casas, informa o jornalista Gerson Camarotti, do portal G1.

A mídia divulgou que a reunião trataria do PL 2630, conhecido como PL das fake news. Diversos partidos fecharam questão contra o texto, como PL, Republicanos, Novo, PSDB e Cidadania. A votação promete ser muito apertada, o que leva Lira a negociar com líderes da Câmara antes de colocar a matéria para votação.

A jornalista Helena Chagas, do 247, afirma que governistas esperam uma vantagem de apenas 5 votos a favor do PL relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP).

Segundo Camarotti, "Lira alertou Lula de que ainda não haviam sido liberadas as emendas prometidas na aprovação da PEC da Transição, no fim do ano passado. O presidente da Câmara disse que cargos prometidos também ainda não foram preenchidos.

Lula entendeu que o governo se desorganizou nesse ponto, mas que agora era preciso consertar a falha".

Além do PL 2630, Lula e Lira, informou a imprensa, tratariam da articulação política do governo de forma mais ampla.

As emendas parlamentares somam R$ 6,5 bilhões para a Câmara e R$ 3,5 bilhões para o Senado.

