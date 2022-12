Lula deve esperar 'quarentena' para buscar partidos que apoiaram Bolsonaro

Na eleição, Bolsonaro teve o apoio do Republicanos e do PP edit

247 - Interlocutores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmaram que o presidente eleito está aguardando algumas negociações políticas para convidar partidos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) na eleição a integrar a base aliada no futuro governo, a partir de janeiro. A informação foi publicada nesta sexta-feira (23) pela coluna Painel.

Na eleição, Bolsonaro teve o apoio do Republicanos e do PP. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por exemplo, quem ajudou a conquistar os votos necessários para tirar o Bolsa Família do teto de gastos.

