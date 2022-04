Lula e Bolsonaro devem se encontrar no Dia da Independência

Apoie o 247

ICL

247 - Lula e Jair Bolsonaro deverão se encontrar pessoalmente durante a sessão do Congresso Nacional para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil, no próximo 8 de setembro. O chefe de governo e ex-presidentes serão convidados para a solenidade. A informação é de Kennedy Alencar, no UOL.

"Quem for a essa sessão mostrará o seu compromisso com a democracia brasileira e com uma conquista histórica do país. Quem faltar perderá a oportunidade de estar na foto dos 200 anos de independência do Brasil em relação a Portugal e de tudo o que isso representa do ponto de vista histórico", diz o senador Randolfe Rodrigues, presidente da Comissão Curadora do Bicentenário da Independência.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, também será convidado e deverá comparecer às celebrações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE