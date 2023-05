Lula e comandante do Exército se reúnem em meio a pacificação

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve nesta quarta-feira (3) um almoço com os comandantes das Forças Armadas. O general Tomás Ribeiro Paiva (Exército Brasileiro). Uma das pautas do encontro foram investimentos na área de defesa. Esta é a quarta vez que Lula se reúne com os comandantes das Forças Armadas. As outras reuniões aconteceram em 9 de janeiro de 2023, em 20 de janeiro de 2023 e em 20 de março de 2023.

A expectativa é de que o encontro mais recente seja uma forma de pacificar a relação de Lula com as Forças Armadas depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF).

Compareceram ao encontro desta terça o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Renato Rodrigues de Aguiar Freire, o provável novo comandante do GSI, general Marcos Antônio Amaro, o ministro da Defesa, José Múcio, o almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha do Brasil) e o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno (Força Aérea Brasileira), além de 16 generais de quatro estrelas.

