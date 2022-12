Lula e Lira se reúnem em Brasília nesta sexta para discutir a PEC da Transição

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), têm um novo encontro nesta sexta-feira (16) em Brasília. Na pauta, a PEC da Transição.

Segundo a CNN Brasil, o objetivo da conversa é "diminuir a dificuldade de articulação política que o governo eleito enfrenta para viabilizar a votação do texto original". O texto da PEC aprovado pelo Senado prevê a liberação de R$ 145 bilhões fora do teto de gastos, com validade de dois anos.

>>> Com ajuda do STF, Lula não precisa dar o que Lira pede

O governo eleito enfrenta na Câmara, no entanto, pressão por parte do Centrão, que quer diminuir a vigência da PEC para um ano e o valor para R$ 80 bilhões.

O senador Jaques Wagner (PT-BA), articulador da PEC no Senado e futuro líder do partido na Casa, também estará presente no encontro entre Lula e Lira.

Mais cedo, também à CNN Brasil, o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), afirmou que em uma reunião nesta quinta-feira (15) no gabinete de Lira, lideranças partidárias fecharam um acordo pela aprovação da PEC na terça-feira (20), em sessão marcada para às 9h. "Fizemos um acordo político", disse ele, segundo quem a PEC deverá ser aprovada na Câmara quase que integralmente como passou no Senado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.