Lula e Lira se reúnem em dia de PL 2630 para discutir articulação política

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um encontro privado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na manhã desta terça-feira (2) no Palácio da Alvorada. Lira chegou à residência oficial da Presidência por volta das 9h15.

O encontro ocorre em meio às crescentes críticas à articulação política do governo e no dia em que o PL das Fake News, que vem enfrentando duras críticas, poderá ser votado. Apesar disso, aliados de Lula afirmam que a reunião já havia sido agendada na semana anterior para discutir a relação entre o governo e a Câmara.

A votação do PL pode ser adiada, visto que há possibilidade de rejeição no plenário. Após a reunião com Lula, Lira deve se encontrar com líderes partidários para decidir sobre a questão, enquanto o relator do projeto, Orlando Silva (PC do B-SP), fará uma reunião com seus colegas. O adiamento é visto como provável tanto pelos governistas quanto pela oposição, apesar do apoio do Palácio do Planalto ao projeto de lei.

A conversa também abordará a articulação política do governo, a cargo do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Em entrevista ao jornal O Globo, Lira criticou Padilha, classificando-o como "sujeito fino e educado", mas que vem tendo dificuldades. "Não tem se refletido em uma relação de satisfação boa. Talvez a turma precise descentralizar mais, confiar mais. Se você centraliza, prende muito".

