Lula e Lira se reuniram no domingo para acertar últimos detalhes da PEC da Transição

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram neste domingo (18), a portas fechadas, para acertar os últimos detalhes da chamada PEC da Transição, que será votada nesta terça-feira (20).

O encontro durou 1h30 e foi o segundo ocorrido entre os dois em menos de uma semana. Antes da final da Copa do Mundo, que começou às 12h, Lira foi até o hotel em que o petista está hospedado, no Setor Hoteleiro Sul, em Brasília, informa reportagem de Eduardo Gonçalves, no Globo .

Lira tem cobrado ministérios e cargos em troca de votos pela PEC da Transição e governabilidade no Congresso na próxima legislatura.

Segundo aliados de Lula, que participam das articulações no Congresso, Lira quer emplacar o deputado Elmar Nascimento (União-BA) em um ministério com orçamento robusto e potencial eleitoral. Elmar foi escolhido por Lira para ser o relator da PEC.

