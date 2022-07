Lula e Pacheco se encontram em Brasília

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da República e pré-candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (13) na Residência Oficial da presidência do Senado, em Brasília. Foi o primeiro encontro dos dois.

Participaram também da reunião o candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), a bancada do PT no Senado e Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo do presidente Lula.

Era para que a reunião tivesse acontecido nesta terça, mas uma fala de Pacheco sobre o assassinato do petista Marcelo Arruda por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, equiparando a violência bolsonarista à esquerda, na tese dos dois extremos, incomodou aliados de Lula.

O encontro acabou acontecendo então nesta quarta, após articulação de congressistas da base de Lula, em especial o líder do PT, Paulo Rocha (PA), integrante do núcleo da campanha eleitoral do ex-presidente para a região Norte.

Também fez parte da agenda de Lula em Brasília um encontro com dezenas de parlamentares , do qual publicou uma foto e reiterou que a população escolha com cuidado o candidato em quem irá votar para ocupar uma cadeira no Congresso Nacional.

Na noite desta terça, o ex-presidente esteve em um ato no no auditório Ulysses Guimarães , onde discursou enfaticamente contra a violência política e associou Bolsonaro ao assassinato de Arruda. “Estão tentando fazer da campanha uma guerra”, disse.

Confira abaixo quem esteve no encontro:

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Vice presidente Geraldo Alckmin

Presidente do Senado Rodrigo Pacheco

Senador Jean Paul Prates, líder da minoria

Senador Paulo Rocha, líder do PT

Senador Radolfe Rodrigues, líder da oposição

Senador Paulo Paim

Senador Alexandre silveira

Senador Fabiano contarato

Senadora Zenaide maia

Senador Jaques Wagner

Senador Rogério Carvalho

Senadora Nilda gordin

Senador Dário Berger

Seando Humberto costa

Senador Veneziano

Presidente do PT Gleisi Hoffmann

Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo do presidente Lula

Presidente Lula se encontrando agora pouco com o presidente do senado, Pacheco, em Brasília. #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/75aIgFyevF July 13, 2022





Estive hoje com parlamentares de todo o Brasil, conversando sobre a reconstrução do nosso país. Precisamos de representantes que defendam os direitos do povo no Congresso. #VamosJuntosPeloBrasil



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/k1Ac1nEfrH — Lula (@LulaOficial) July 13, 2022

