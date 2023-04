Lula exonera indicados por Bolsonaro do conselho da usina de Itaipu

Mudanças no conselho da usina hidrelétrica Itaipu Binacional foi oficializada nesta quinta-feira (6) edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quinta-feira (6), a troca dos integrantes do conselho da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Com a alteração, cinco conselheiros indicados pelo governo Jair Bolsonaro (PL) foram exonerados

Foram exonerados os ex-ministros de Minas e Energia Bento Albuquerque e Adolfo Sachsida, o ex-chefe de gabinete da Presidência Célio Faria Jr., a esposa do ex-líder do governo Ricardo Barros (PP), Maria Aparecida Borghetti, e o ex-deputado José Carlos Aleluia Costa.

O ex-chanceler bolsonarista Carlos França também deixou o cargo de representante do Ministério das Relações Exteriores junto à estatal, sendo substituído pelo atual ministro Mauro Vieira.

Os demais cargos serão ocupados pelos ministros de MInas e Energia, Alexandre Silveira; Gestão e da Inovação, Esther Dweck; Casa Civil, Rui Costa e Fazenda, Fernando Haddad.

Os conselheiros recebem cerca de R$ 37 mil mensais, segundo o Metrópoles.

As alterações no conselho da Itaipu Binacional foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (6).

