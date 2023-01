Lula exonera mais nove servidores que foram nomeados por Bolsonaro

Cinco são militares. Segundo o ministro Rui Costa, as trocas serão intensificadas a partir de hoje: "ainda tem muita gente para sair e muita gente para entrar" edit

247 - O presidente Lula (PT) exonerou mais nove servidores de cargos ligados à Presidência. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU) e inclui os nomes de cinco militares.

As novas demissões fazem parte do “pente fino” que o governo está passando nos ministérios. Recentemente, Lula declarou que “não pode ficar ninguém [comissionado] que seja suspeito de ser bolsonarista” no Planalto ou na Esplanada.

Segundo a portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, oito servidores alocados na assessoria especial da Presidência foram demitidos; um servidor da assessoria especial da Presidência foi dispensado e no gabinete pessoal do Presidente houve uma exoneração, uma dispensa a pedido e uma nomeação.

Reportagem do Uol revela, ainda, que o ministro Rui Costa adiantou que deve intensificar as trocas a partir de hoje, quando os novos ministérios criados e desmembrados entram no sistema online da Presidência. "Ainda tem muita gente para sair e muita gente para entrar", afirmou.

