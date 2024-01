Lula faz bateria de reuniões com ministros nesta terça-feira

Apoie o 247

247 - Após participar nesta segunda-feira do ato Democracia Inabalada, alusivo ao aniversário de um ano da tentativa de golpe bolsonarista em 8 de janeiro de 2023, o presidente Lula (PT) realiza nesta terça-feira (9) reuniões com uma série de ministros no Palácio do Planalto.

A primeira reunião está marcada para 9h30, e é a mais ampla dela, contando com a presença de:

Ministro da Casa Civil, Rui Costa;

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino;

Ministro da Defesa, José Múcio;

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias;

Ministra da Saúde, Nísia Trindade;

Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck;

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva;

Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida;

Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara;

Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha;

Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta;

Advogado-Geral da União, Jorge Messias;

Presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana;

Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues;

Diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire de Barros.

Na sequência, às 11h, o presidente se reúne com o ministro da Educação, Camilo Santana, e, mais tarde, com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, e o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Décio Lima.

