Lula fez exames em hospital para tratar de dores na perna

247 - Os exames que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez neste sábado (25) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, foram para diagnosticar dores na perna, em consequência de uma inflamação no joelho, que ele já trata com fisioterapia.

A assessoria de Lula confirmou a informação. Em razão da inflamação, um tipo de bursite, Lula sente dores na perna, daí a razão da ressonância na região do quadril.

Os exames já estavam previstos. No passado, Lula já enfrentou inflação semelhante no ombro. E tem feito infiltrações na região agora afetada (joelho) para aliviar a dor.

Neste domingo, Lula fez uma postagem no Twitter sobre a necessidade do Brasil gerar empregos.

"Gosto de usar a palavra cuidar ao invés de governar porque é para isso que estamos trabalhando. É apenas o começo. Meu compromisso é fazer o Brasil voltar a viver feliz. Que o país tenha emprego e não mentiras, amor, e não ódio. Que possa ser um país verdadeiro. Bom domingo!", afirmou.

