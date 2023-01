Lula janta com Pacheco e reafirma apoio do PT à reeleição do presidente do Senado

Enquanto Lula estava com Pacheco, alguns de seus aliados se reuniam com Lira, candidato à reeleição como presidente da Câmara edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) participou de um jantar na noite desta quinta-feira (26) na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para reafirmar o apoio do PT e do bloco governista à sua reeleição.

O encontro não constava na agenda do presidente e durou quase três horas, segundo o Estado de S. Paulo.

Acompanharam Lula o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT). Na quinta-feira, ao longo do dia, o PT havia manifestado oficialmente seu apoio ao nome de Pacheco.

O atual presidente do Senado enfrentará na eleição os bolsonaristas Eduardo Girão (Podemos-CE) e Rogério Marinho (PL-RN).

Enquanto Lula se reunia com Pacheco, seus aliados, como o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e a deputada Maria do Rosário (PT-RS), jantavam na residência oficial da Câmara dos Deputados, com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Ficou definido que Maria do Rosário terá uma vaga na Mesa Diretora da Câmara se Lira se reeleger.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.