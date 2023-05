Lula manda ministros cobrarem votos de líderes no Congresso

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros para cobrarem votos de líderes de partidos. Os primeiros encontros devem ocorrer nesta semana, sob coordenação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"Um dos temas das reuniões é exatamente esse [cobrança por apoio]. Por exemplo: o Ministro das Cidades [Jader Filho, MDB], cujo tema é um dos autores do Marco do Saneamento, e a bancada do MDB votou contra. É um momento do ministro, com um conjunto de representantes da bancada, entender quais foram os motivos", disse Padilha à imprensa. "Isso vai ser feito no ambiente mais tranquilo possível", complementou.

O encontro com integrantes do PSB está previsto para acontecer na próxima quarta (10), com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Na reunião com membros do PSD estarão os ministros André de Paula (Pesca), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Carlos Fávaro (Agricultura).

Na semana que vem será encontro com políticos do MDB, com os ministros Jader Filho (Cidades), Renan Filho (Transportes) e Simone Tebet (Planejamento).

Pelo União Brasil, os ministros Daniela Carneiro (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

