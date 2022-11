Lula quer Economia, Casa Civil, Saúde, Educação e área social sob administração do PT

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda não divulgou os nomes de quem integrará seu ministério. Não se sabe nem se ele já definiu a lista. De acordo com o jornal Valor Econômico, no entanto, ele estabeleceu as pastas que necessariamente ficarão sob a administração do PT.

A área econômica - Fazenda e Planejamento - deve ser uma das administradas por petistas. No entanto, o nome de Henrique Meirelles (MDB) ainda não está descartado para a Fazenda.

Os gabinetes do Palácio do Planalto - Casa Civil, Secretaria-Geral e Secretaria de Governo - também serão geridos pelo PT.

Além disso, segundo o jornal, Lula já disse que não abre mão de petistas no controle das pastas de Saúde, Educação e daquela que será responsável pela gestão do Bolsa Família.

Há, no entanto, a possibilidade de que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) assuma o comando do Ministério da Cidadania, que abrigaria o Bolsa Família e outros programas sociais.

Há dentro do PT nomes "coringas", que são vistos como possibilidades para assumir variados ministérios. São eles: Fernando Haddad, Alexandre Padilha e Rui Costa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.