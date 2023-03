Lula recebe Frente Nacional de Prefeitos e discute demandas dos municípios

No encontro foram apresentados alguns pedidos como Reforma Tributária e a criação do Conselho da Federação para os municípios brasileiros edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta tarde desta segunda-feira (6), em Brasília (DF), o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. No encontro foram apresentados alguns pedidos como Reforma Tributária, financiamento do transporte público e a criação do Conselho da Federação para os municípios brasileiros.

"Convidamos o presidente Lula, mais uma vez, para fazer parte da nossa Reunião Geral, que acontecerá nos dias 13 e 14 de março, e ele já garantiu presença, juntamente com ministros.Levamos temas como a Reforma Tributária, quando frisamos a necessidade de uma reforma que leve em consideração os municípios brasileiros e que envolva os três entes federativos", disse Nogueira.

>>> PF abre inquérito para investigar joias enviadas por sauditas a Bolsonaro

"Também discutimos sobre a retomada das obras em áreas essenciais e o presidente nos solicitou a elaboração de uma lista contendo um leque de intervenções nos municípios, na qual será apresentada a ele em um encontro do governo federal com os prefeitos de todas as capitais", acrescentou o prefeito.

Participaram da reunião com o presidente Lula o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o prefeito de Salvador/BA, Bruno Reis, a prefeita de Palmas/TO, Cinthia Ribeiro, o prefeito de Belém/PA, Edmilson Rodrigues, o prefeito de Araraquara/SP, Edinho Silva, além do secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre.

Ministra da Saúde

O prefeito Edvaldo Nogueira e a comitiva da FNP foram recebidos pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e convidaram a titular da pasta para a 84ª Reunião Geral da FNP, quando tratarão das questões mais urgentes da Saúde nas cidades brasileiras, a exemplo da fila do Sistema Único de Saúde (SUS), o piso da Enfermagem e o subfinanciamento dos hospitais filantrópicos. Ao receber os dirigentes da FNP, a ministra destacou que "manterá um diálogo permanente com os prefeitos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.