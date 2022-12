Lula recebe Marina para discutir ministério

Apoie o 247

247 - Opresidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se com a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) no hotel onde está hospedado, em Brasília (DF), para tentar fechar a indicação da futura ministra do Meio Ambiente. A parlamentar e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) são cotadas para assumir a pasta.

O petista havia se reunido com a parlamentar do MDB. Segundo o portal G1, se não houver acordo para Simone Tebet ser ministra do Meio Ambiente, a emedebista pode assumir as pastas do Planejamento ou Cidades.

Nessa quinta-feira (22), Lula anunciou mais 16 nomes que vão compor o seu governo.

