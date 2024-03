Lula recebe presidente da Espanha e irá discutir guerra em Gaza e acordo União Europeia-Mercosul

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá, nesta quarta-feira (6), o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em uma visita oficial no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores (MRE), os líderes discutirão o estado do relacionamento bilateral entre Brasil e Espanha, além de pontos da conjuntura regional e global.

Dentre os assuntos a serem abordados, destacam-se a crise no Oriente Médio, com especial atenção para a grave situação humanitária em Gaza e as perspectivas de avanço para uma solução de dois Estados. O conflito na Ucrânia, as negociações do acordo Mercosul-União Europeia e a reforma das instituições de governança global também estão na agenda.

A Espanha consolidou-se como o segundo maior investidor no país, com presença em setores diversos, como energético, bancário, telecomunicações, seguros, entre outros. O estoque total de investimentos é estimado em US$ 59 bilhões, com um fluxo anual de cerca de US$ 3,3 bilhões nos últimos anos.

