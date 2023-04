Lula sancionará reajuste de 9% aos servidores públicos federais nesta sexta

O reajuste será concedido de forma linear a todas as categorias edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionará, nesta sexta-feira (28), às 11h30, em Brasília (DF), o projeto de lei que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos federais civis, incluindo aposentados e pensionistas. A cerimônia terá a participação da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O reajuste será concedido de forma linear a todas as categorias e começa a contar na folha a partir de 1° de maio, sendo pago no salário de 1° de junho. Ao todo, serão beneficiadas diretamente mais de 1 milhão de pessoas no Brasil.

É o primeiro acordo para reajuste de servidores públicos desde 2016. Naquele ano, a Mesa Permanente de Negociação entre servidores e governo federal foi desativada. Neste ano, a Mesa foi reaberta com a participação de cerca de 100 entidades representativas dos servidores públicos que assinaram o acordo de reajuste de 9% após a rodada de negociações. (Com informações do Planalto).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.