Lula se encontra com representantes do PSOL e agradece "pelo apoio nas horas mais difíceis"

247 - O ex-presidente Lula se encontrou nesta terça-feira (5) em Brasília com representantes do PSOL - o presidente do partido, Juliano Medeiros e as deputadas federais Talíria Petrone (RJ) e Áurea Carolina (MG). O ex-presidente também se reuniu com lideranças do PSB.

Em publicação no Twitter, Lula agradeceu os psolistas "pelo apoio nas horas mais difíceis" e destacou a importância da legenda na luta contra Jair Bolsonaro.

"Satisfação em rever os companheiros do PSOL. Sou muito grato aos companheiros do partido pelo apoio nas horas mais difíceis e por tudo que fizeram na luta pela minha liberdade. Juntos vamos derrotar o bolsonarismo e devolver o Brasil ao povo brasileiro!", escreveu.

Participaram do encontro também a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e os deputados federais José Guimarães (PT-CE) e Paulo Teixeira (PT-SP).

