Lula se reúne com movimentos sociais na terça no Palácio do Planalto

O presidente deve assinar os decretos de criação do Conselho de Participação Social e do Sistema Interministerial de Participação Social

247 — Raimundo Bomfim, da Central de Movimentos Populares, informou que na terça-feira, 31, será realizado pela Secretaria Geral da Presidência da República um evento com lideranças dos movimentos populares e organizações da sociedade civil na próxima no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da reunião e deve assinar os decretos de criação do Conselho de Participação Social e do Sistema Interministerial de Participação Social. Foram convidados um representante de cada organização integrou o Conselho de Participação Social do Gabinete de Transição para participar do evento.

