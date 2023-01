Lula se reúne com Múcio e chefes das Forças Armadas

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (9) com o ministro da Defesa José Múcio Monteiro, e os chefes das Forças Armadas.

A reunião deve contar com as presenças do general Júlio César de Arruda (Exército), do almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha), e do tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica).

De acordo com reportagem do Metrópoles, Lula deverá discutir questões relacionadas ao emprego das Forças Armadas no Distrito Federal após os ataques terroristas de domingo (8).

