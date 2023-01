Lula se reúne com Rodrigo Pacheco para discutir eleição no Senado

O senador Rodrigo Pacheco tem o apoio do PT para a disputa pela Presidência da Casa. Mais dois parlamentares entrarão na disputa, um do PL e outro do Podemos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, na noite desta quinta-feira (26), com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Um dos temas do encontro são as articulações políticas com o objetivo de conseguir apoio à candidatura do parlamentar à Presidência da Casa, onde ele tenta a reeleição. Pacheco tem o apoio do Partido dos Trabalhadores.

Pacheco disputará a presidência com o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), que tem apoio dos parlamentares bolsonaristas, e Eduardo Girão (Podemos-CE).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.