Lula sobre eleições na Venezuela: "se oposição for como a do Brasil, nada vale"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (6), em Brasília (DF), que "nada vale" a disputa pela presidência da Venezuela caso a oposição ao governo Nicolás Maduro tenha um comportamento parecido com o dos oposicionistas no Brasil, liderados por Jair Bolsonaro (PL).

"O que eles [Venezuela] me disseram, da reunião que tive na Celac, é que vão convidar olheiros do mundo inteiro. Mas se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso aqui, nada vale", disse Lula antes de receber o presidente de governo da Espanha, Pedro Sanchéz, no Palácio do Planalto.

continua após o anúncio

A Venezuela fará sua eleição presidencial em 28 de julho, de acordo com o chefe do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso. A data da eleição também é o aniversário do falecido presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013. Foi mentor e antecessor de Maduro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: