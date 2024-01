Lula tem encontro com Dino e Lewandowski antes de anunciar novo ministro da Justiça

O chefe de Estado tem alinhado as articulações com os poderes Executivo e Judiciário para concretizar algumas mudanças no governo edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá nesta quinta-feira (11), a partir das 11h, um encontro com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

O ex-juiz da Corte pode ser o novo Justiça e Segurança Pública, pasta comandada por Flávio Dino, que vai ocupar uma cadeira no Supremo no mês de fevereiro após ser aprovado no Senado em dezembro.

Outra mudança que pode acontecer no governo é com o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, também cotado para ser ministro da Defesa.

