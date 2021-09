Lula vai a Brasília na próxima semana para reunião com Centrão e governador

Na quinta-feira, último dia da viagem, o petista vai se reunir com lideranças do Centrão e da oposição edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Lula irá a Brasília na próxima semana para se reunir com lideranças políticas na articulação do apoio para sua campanha presidencial em 2022. Na quarta-feira, está marcado um jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O jantar, que reunirá outras lideranças, está sendo organizado a pedido do próprio Lula, segundo a jornalista Bela Megale, no Globo.

Na segunda-feira, Lula deve participar de um encontro com a bancada do PT. O petista ficará na capital federal até quinta-feira, após encontros com lideranças do Centrão e da oposição.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE