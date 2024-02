Lula visita a Embaixada da Palestina em Brasília e faz plantio de árvore (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) esteve em um jantar realizado na noite desta quinta-feira (8) na Embaixada da Palestina em Brasília, onde foi homenageado pelas representações de países árabes e islâmicos. O evento teve início por volta das 18h45, com a chegada do presidente ao local.

Um momento marcante ocorreu antes do início do jantar, quando o presidente plantou uma oliveira, acompanhado do embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben. Durante o plantio, o embaixador expressou sua gratidão, afirmando: "o senhor está plantando esperança para o povo palestino." Essa ação simbólica ressalta a histórica relação do presidente e seu grupo político com a causa palestina. Pelo X, antigo Twitter, Lula declarou: "hoje, na Embaixada da Palestina, plantei uma oliveira em nome da paz e da esperança para o povo palestino e para todo o mundo".

continua após o anúncio

Além do presidente, estiveram presentes no evento importantes figuras políticas e membros do governo. Entre eles, o ex-ministro Celso Amorim, que é o principal conselheiro do presidente em questões internacionais, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Paulo Pimenta (Secom), segundo a Folha de Pernambuco. Também marcaram presença o vice-presidente Geraldo Alckmin e a primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Hoje, na Embaixada da Palestina, plantei uma oliveira em nome da paz e da esperança para o povo palestino e para todo o mundo.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/1uaP3H6zjt continua após o anúncio February 8, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: