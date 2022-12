Lula visita ministros do STJ em encerramento dos trabalhos da Corte em 2022

“Reafirmando a importância do diálogo respeitoso entre as instituições”, escreveu Lula sobre a visita edit

247 - O presidente eleito Lula da Silva (PT) visitou nesta segunda-feira, 19, a presidenta do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, e outros ministros da Corte, no encerramento dos trabalhos da Corte em 2022.

Visitei hoje a presidenta do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, e outros ministros do STJ, no encerramento dos trabalhos da Corte em 2022, reafirmando a importância do diálogo respeitoso entre as instituições.



