Lutador de MMA é condenado a 26 anos de prisão por torturar e matar homem após suposto roubo

247 - O lutador de MMA Márcio Rogério de Souza Pinto foi condenado a 26 anos de prisão por tortura, homicídio e ocultação de cadáver após o Tribunal do Júri de Planaltina considerar o esportista culpado pela morte de Elton Antunes Nascimento, torturado e assassinado por asfixia, em maio de 2018, em Planaltina (DF).

De acordo com denúncia do Ministério Público do DF, o lutador e outros quatro acusados acreditavam que a vítima teria roubado uma bicicleta de um deles. Os outros envolvidos foram condenados em novembro do ano passado.

O lutador estava preso desde 2020, Márcio Rogério negou o envolvimento nos crimes, mas o júri decidiu pela condenação dele. Cabe recurso, mas o réu não poderá recorrer em liberdade.

