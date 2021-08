Mãe de Ciro Nogueira falta no primeiro dia no Senado

Suplente do ministro da Casa Civil, senadora Eliane Nogueira alegou “atividade parlamentar” para se ausentar da sua primeira sessão edit

247 - Mãe e suplente do ministro Ciro Nogueira (PP-PI), empossado na Casa Civil de Bolsonaro, a senadora Eliane Nogueira (PP-PI) estreou com falta nesta quarta-feira (04).

A senadora não compareceu à sessão que aprovou – com modificações – a MP do Ambiente de Negócios e um projeto que regulamenta a cobrança do ICMS em operações interestaduais. 76 dos 81 senadores estavam presentes.

Eliane Nogueira justificou ausência por estar em uma “atividade parlamentar”.

