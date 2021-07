Mãe de Daniel Silveira pede desculpas a Alexandre de Moraes pelas atitudes do filho

Mãe do deputado bolsonarista Daniel Silveira, Matildes Silveira disse que "a falta de urbanidade, o desrespeito e a deselegância (com que tratou os ministros e a democracia) não condiz com os ensinamentos familiares que foram passados a ele" edit

247 - A mãe do deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso desde 24 de junho por violar o uso da tornozeleira eletrônica, enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes pedindo desculpas pelas ofensas proferidas pelo filho contra a Corte. No documento, assinado em 11 de julho, Matildes Silveira afirmou que a atitude do filho é "digna de repúdio e em nada contribui para um debate democrático e respeitoso". A informação é do jornal Valor Econômico.

Ela disse que "a falta de urbanidade, o desrespeito e a deselegância (com que tratou os ministros e a democracia) não condiz com os ensinamentos familiares que foram passados a ele".

"Sou uma idosa viúva que já perdeu um filho jovem em morte prematura e que tem no Daniel a base para tudo, meu porto seguro, e tenho sofrido muito com toda essa situação, me colocando em uma situação análoga à perda de mais um filho", escreveu.

