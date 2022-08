Mãe de Jair Renan se irrita com ausência do filho em convenção do PP

Apoie o 247

247 - O jornalista Ricardo Noblat, em sua coluna no portal Metrópoles, relata que “a candidata a deputada distrital pelo PP, Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, compareceu com toda sua equipe de campanha na convenção do partido na última quarta-feira, que anunciou apoio à reeleição do atual presidente”.

“Sentada com seu grupo – cerca de vinte pessoas – no meio do plenário Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, Cristina Bolsonaro – ela irá concorrer com esse nome de urna – estava inquieta e a todo momento olhava para trás”, acrescenta.

“Ela aguardava a presença de seu filho com Bolsonaro, Jair Renan, o “04”. Mas Renan não apareceu. No final, ao sair, Cristina pediu a auxiliar que entrasse em contato com o filho. Liga pro Renan. Fala que ele não precisa vir mais não’ – disse a candidata, mostrando certa irritação com o filho”, conta o jornalista.

