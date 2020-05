Maia: 'Bolsonaro desorganiza e gera insegurança'

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou neste sábado (30) que Jair Bolsonaro "desorganiza e gera insegurança" ao adotar uma postura de enfrentamento aos demais poderes da República.

"Quando você chega à Presidência da República, o seu papel é considerar. Você não é o presidente apenas dos que o elegeram. Você é o presidente de todos os brasileiros", disse o parlamentar em transmissão pelo Instagram.

"Como o presidente foi eleito com muita força, foram muito ideológicos, o pessoal de extrema-direita nas redes sociais, ele tende a ser mais comprometido com eles. E quando tem um conflito, ele acaba atacando mais na linha do que ele fazia antes. Só que, como presidente do Brasil, cada vez que ele vai para o enfrentamento, ele desorganiza e gera insegurança", acrescentou.

O presidente da Câmara já havia criticado Bolsonaro, ao dizer que comete o "maior de todos os erros" ao indicar cloroquina para o tratamento contra o coronavírus.

