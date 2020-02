Maia conversou com Toffoli e Alcolumbre sobre o vídeo golpista de Bolsonaro

"É o meu estilo: não colocar lenha na fogueira e trabalhar com equilíbrio", teria dito o presidente da Câmara sobre se tom do seu pronunciamento não foi moderado demais edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não conversou com nenhum integrante do governo de Jair Bolsonaro antes de divulgar a nota sobre o vídeo compartilhado por Bolsonaro que pede o fechamento do Congresso Nacional.

Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, do Globo, Maia garante só ter falado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois de publicar sua nota oficial nas redes e teria dito a interlocutores que conversou com o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli.

