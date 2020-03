Maia defende decreto de calamidade pública

“Nós só vamos superar a crise com essa decisão do decreto de calamidade, que abre espaço fiscal, o que significa recursos para que a gente possa garantir toda a base de atendimento de saúde”, disse Maia edit

247 – O Brasil entrará em situação de calamidade pública, em razão do coronavírus. “Nós só vamos superar a crise com essa decisão do decreto de calamidade, que abre espaço fiscal, o que significa recursos para que a gente possa garantir toda a base de atendimento de saúde”, disse Maia.

Segundo Maia, o decreto também permitirá “a intervenção na economia, para que a gente possa garantir os empregos e que as empresas não quebrem e que também possa cuidar dos mais vulneráveis”.

O impacto fiscal vem sendo estimado em cerca de R$ 200 bilhões.