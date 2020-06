Maia defende prorrogação do auxílio-emergencial por mais três meses

Sputnik – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender neste sábado (20) a prorrogação do auxílio emergencial no seu valor atual, R$ 600, por mais três meses.



A equipe econômica do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro pretendem prorrogar o auxílio por dois meses e no valor reduzido a R$ 300 por parcela. O presidente justificou a redução do auxílio com alto endividamento do governo federal em função do enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Rodrigo Maia, em sua conta no Twitter, voltou a defender a prorrogação do auxílio por, pelo menos, três meses, no valor de R$ 600.

​O Presidente da Câmara acrescentou que a maioria dos deputados apoia a sua posição.

"Tenho certeza que a minha posição é acompanhada pela maioria dos deputados. Manter esta ajuda é premente. O governo não pode esperar mais para prorrogar o auxílio. A ajuda é urgente e é agora", afirmou Maia em mais uma mensagem.

A lei, de iniciativa do Congresso, contempla o pagamento do auxílio de R$ 600 por três meses. O governo estima que a medida está custando cerca de R$ 150 bilhões aos cofres públicos.

Segundo Caixa Econômica Federal, o recurso foi já foi recebido por 64,1 milhões pessoas, no valor de R$ 83 bilhões.

