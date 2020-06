Maia desafia Bolsonaro e afirma: ‘cabe ao Congresso decidir pela manutenção ou derrubada do veto’

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), citou a surpresa com o veto de Bolsonaro aos R$ 8,6 bi destinados a estados e municípios. Mas salientou que o Congresso tem a prerrogativa de votar pela manutenção ou pela derrubada do veto, abrindo mais um flanco de tensões entre parlamento e governo.

A reportagem do portal Uol destaca a fala de Maia: “a informação que eu tinha dos deputados é que havia ocorrido um acordo para a destinação desse recurso. (O veto) surpreendeu, pelo menos aos deputados que me mandaram mensagem hoje, o veto do governo. É direito do presidente, cabe ao parlamento chamar uma sessão do Congresso e decidir pela manutenção ou pela derrubada do veto.”

A matéria ainda acrescenta que “a medida, criada pelo Congresso, tinha como objetivo usar o valor para a compra de materiais para evitar a disseminação da covid-19 nos estados. O governo afirma que a proposta diverge do ato original da medida provisória sobre o tema. Além disso, também diz que a situação criaria uma despesa obrigatória sempre previsões de impacto nos próximos anos.”

