'Ninguém vai botar 300 deputados no plenário', diz Maia

247 - O presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), alertou sobre os cuidados com o novo coronavírus, em áudio enviado aos parlamentares, e afirmou que não vai realizar sessões de votações em plenário com “300 deputados”. A informação é do jornal O Globo.

“Amigos, é o seguinte. Claro que a gente não vai fazer sessão com 300 deputados no plenário. A gente só vai ao plenário se tiver acordo pra votar matérias relacionadas ao coronavírus, mas acho que o parlamento não estar funcionando neste momento onde ele é parte da solução, acho que a sociedade vai ficar mais assustada ainda, mas claro que não é pra ficar todo mundo no plenário”, disse Maia.

O presidente da Câmara ainda sugeriu, aos deputados, a permanência em Brasília: “Cada um pode ficar no seu apartamento, no seu hotel, no seu gabinete, reduzir o número de assessores de gabinete, deixar no máximo um. Mas eu acho que quem puder estar em Brasília ajuda a gente conseguir construir projetos”.