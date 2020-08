Maia e Alcolumbre pressionam ministros do STF para garantir reeleição

Os presidentes do Legislativo, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, passaram o fim de semana pressionando os ministros do STF para que possam tentar a reeleição para o comando dos órgãos edit

247 - Os presidentes do Legislativo, Rodrigo Maia (Câmara dos Deputados) e Davi Alcolumbre (Senado Federal), ambos do DEM, passaram o fim de semana pressionando os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para que possam tentar a reeleição para o comando dos órgãos, segundo noticiou o portal O Antagonista.

Os parlamentares teriam conversado com integrantes do STF sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), do PTB de Roberto Jefferson (aliado de Jair Bolsonaro), que foi foi apresentada na semana passada e pede que a reeleição dos dois sejam proibidas - o que está de acordo com a Constituição e com os regimentos internos das Casas.

Eles pressionaram para que Dias Toffoli, presidente do Supremo, leve logo o caso ao plenário, pois acham que poderão contar com o apoio de Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski.

